500 بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي

تحويل ARS إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ ars
٥٫١٤ pen

1.00000 ARS = 0.01028 PEN

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 ARS0.01028 PEN
5 ARS0.05141 PEN
10 ARS0.10282 PEN
20 ARS0.20564 PEN
50 ARS0.51411 PEN
100 ARS1.02822 PEN
250 ARS2.57055 PEN
500 ARS5.14110 PEN
1000 ARS10.28220 PEN
2000 ARS20.56440 PEN
5000 ARS51.41100 PEN
10000 ARS102.82200 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Argentine Peso
1 PEN97.25530 ARS
5 PEN486.27650 ARS
10 PEN972.55300 ARS
20 PEN1945.10600 ARS
50 PEN4862.76500 ARS
100 PEN9725.53000 ARS
250 PEN24313.82500 ARS
500 PEN48627.65000 ARS
1000 PEN97255.30000 ARS
2000 PEN194510.60000 ARS
5000 PEN486276.50000 ARS
10000 PEN972553.00000 ARS