100 سول بيروفي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل PEN إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pen
٩٬٣٣٧٫٤٩ ars

1.00000 PEN = 93.37490 ARS

Mid-market exchange rate at 20:48
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Argentine Peso
1 PEN93.37490 ARS
5 PEN466.87450 ARS
10 PEN933.74900 ARS
20 PEN1867.49800 ARS
50 PEN4668.74500 ARS
100 PEN9337.49000 ARS
250 PEN23343.72500 ARS
500 PEN46687.45000 ARS
1000 PEN93374.90000 ARS
2000 PEN186749.80000 ARS
5000 PEN466874.50000 ARS
10000 PEN933749.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 ARS0.01071 PEN
5 ARS0.05355 PEN
10 ARS0.10709 PEN
20 ARS0.21419 PEN
50 ARS0.53548 PEN
100 ARS1.07095 PEN
250 ARS2.67738 PEN
500 ARS5.35475 PEN
1000 ARS10.70950 PEN
2000 ARS21.41900 PEN
5000 ARS53.54750 PEN
10000 ARS107.09500 PEN