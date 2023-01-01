بيزو أرجنتيني إلى دينار تونسي

تحويل ARS إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٨٫٩٥٠ tnd

1.00000 ARS = 0.00895 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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ARS إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Tunisian Dinar
1 ARS0.00895 TND
5 ARS0.04475 TND
10 ARS0.08950 TND
20 ARS0.17900 TND
50 ARS0.44750 TND
100 ARS0.89499 TND
250 ARS2.23748 TND
500 ARS4.47497 TND
1000 ARS8.94994 TND
2000 ARS17.89988 TND
5000 ARS44.74970 TND
10000 ARS89.49940 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Argentine Peso
1 TND111.73300 ARS
5 TND558.66500 ARS
10 TND1117.33000 ARS
20 TND2234.66000 ARS
50 TND5586.65000 ARS
100 TND11173.30000 ARS
250 TND27933.25000 ARS
500 TND55866.50000 ARS
1000 TND111733.00000 ARS
2000 TND223466.00000 ARS
5000 TND558665.00000 ARS
10000 TND1117330.00000 ARS