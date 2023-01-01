50 بيزو أرجنتيني إلى دينار تونسي

تحويل ARS إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ ars
٠٫٤٣٠ tnd

1.00000 ARS = 0.00861 TND

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Tunisian Dinar
1 ARS0.00861 TND
5 ARS0.04304 TND
10 ARS0.08609 TND
20 ARS0.17217 TND
50 ARS0.43043 TND
100 ARS0.86086 TND
250 ARS2.15214 TND
500 ARS4.30429 TND
1000 ARS8.60857 TND
2000 ARS17.21714 TND
5000 ARS43.04285 TND
10000 ARS86.08570 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Argentine Peso
1 TND116.16300 ARS
5 TND580.81500 ARS
10 TND1161.63000 ARS
20 TND2323.26000 ARS
50 TND5808.15000 ARS
100 TND11616.30000 ARS
250 TND29040.75000 ARS
500 TND58081.50000 ARS
1000 TND116163.00000 ARS
2000 TND232326.00000 ARS
5000 TND580815.00000 ARS
10000 TND1161630.00000 ARS