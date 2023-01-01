بيزو أرجنتيني إلى دولار بليزي

تحويل ARS إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
5.76 bzd

1.00000 ARS = 0.00576 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار بليز
1 ARS0.00576 BZD
5 ARS0.02880 BZD
10 ARS0.05759 BZD
20 ARS0.11519 BZD
50 ARS0.28797 BZD
100 ARS0.57595 BZD
250 ARS1.43987 BZD
500 ARS2.87974 BZD
1000 ARS5.75947 BZD
2000 ARS11.51894 BZD
5000 ARS28.79735 BZD
10000 ARS57.59470 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Argentine Peso
1 BZD173.62700 ARS
5 BZD868.13500 ARS
10 BZD1736.27000 ARS
20 BZD3472.54000 ARS
50 BZD8681.35000 ARS
100 BZD17362.70000 ARS
250 BZD43406.75000 ARS
500 BZD86813.50000 ARS
1000 BZD173627.00000 ARS
2000 BZD347254.00000 ARS
5000 BZD868135.00000 ARS
10000 BZD1736270.00000 ARS