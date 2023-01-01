10 دولار بليزي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل BZD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

10 bzd
1735.95 ars

1.00000 BZD = 173.59500 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ARS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080589.35041.469051.670530.955418.4522
1GBP1.1694511.2636104.4921.717991.953621.117321.5791
1USD0.92550.79139182.69361.35961.546070.884217.0775
1INR0.01119190.009570140.012092810.01644140.01869640.01069250.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / Argentine Peso
1 BZD173.59500 ARS
5 BZD867.97500 ARS
10 BZD1735.95000 ARS
20 BZD3471.90000 ARS
50 BZD8679.75000 ARS
100 BZD17359.50000 ARS
250 BZD43398.75000 ARS
500 BZD86797.50000 ARS
1000 BZD173595.00000 ARS
2000 BZD347190.00000 ARS
5000 BZD867975.00000 ARS
10000 BZD1735950.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار بليز
1 ARS0.00576 BZD
5 ARS0.02880 BZD
10 ARS0.05761 BZD
20 ARS0.11521 BZD
50 ARS0.28803 BZD
100 ARS0.57605 BZD
250 ARS1.44013 BZD
500 ARS2.88027 BZD
1000 ARS5.76054 BZD
2000 ARS11.52108 BZD
5000 ARS28.80270 BZD
10000 ARS57.60540 BZD