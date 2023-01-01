بيزو أرجنتيني إلى جنيه جيرزي

تحويل ARS إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.21 jep

1.00000 ARS = 0.00221 JEP

Mid-market exchange rate at 20:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0954591.30031.49251.657890.964418.7706
1 GBP1.1528711.263105.2651.720771.911461.1118321.6416
1 USD0.912850.791766183.3451.362451.513430.880317.1351
1 INR0.01095290.009499860.011998310.01634710.01815860.01056210.205592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه جيرسي
1 ARS0.00221 JEP
5 ARS0.01103 JEP
10 ARS0.02205 JEP
20 ARS0.04411 JEP
50 ARS0.11027 JEP
100 ARS0.22055 JEP
250 ARS0.55137 JEP
500 ARS1.10275 JEP
1000 ARS2.20549 JEP
2000 ARS4.41098 JEP
5000 ARS11.02745 JEP
10000 ARS22.05490 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Argentine Peso
1 JEP453.41300 ARS
5 JEP2267.06500 ARS
10 JEP4534.13000 ARS
20 JEP9068.26000 ARS
50 JEP22670.65000 ARS
100 JEP45341.30000 ARS
250 JEP113353.25000 ARS
500 JEP226706.50000 ARS
1000 JEP453413.00000 ARS
2000 JEP906826.00000 ARS
5000 JEP2267065.00000 ARS
10000 JEP4534130.00000 ARS