5 جنيه جيرزي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل JEP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

5 jep
2127.66 ars

1.00000 JEP = 425.53200 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 ARS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Argentine Peso
1 JEP425.53200 ARS
5 JEP2127.66000 ARS
10 JEP4255.32000 ARS
20 JEP8510.64000 ARS
50 JEP21276.60000 ARS
100 JEP42553.20000 ARS
250 JEP106383.00000 ARS
500 JEP212766.00000 ARS
1000 JEP425532.00000 ARS
2000 JEP851064.00000 ARS
5000 JEP2127660.00000 ARS
10000 JEP4255320.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه جيرسي
1 ARS0.00235 JEP
5 ARS0.01175 JEP
10 ARS0.02350 JEP
20 ARS0.04700 JEP
50 ARS0.11750 JEP
100 ARS0.23500 JEP
250 ARS0.58750 JEP
500 ARS1.17500 JEP
1000 ARS2.35000 JEP
2000 ARS4.70000 JEP
5000 ARS11.75000 JEP
10000 ARS23.50000 JEP