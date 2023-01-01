بيزو أرجنتيني إلى ريال سعودي

تحويل ARS إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
10.72 sar

1.00000 ARS = 0.01072 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:35 UTC
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ARS إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

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ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / ريال سعودي
1 ARS0.01072 SAR
5 ARS0.05359 SAR
10 ARS0.10717 SAR
20 ARS0.21434 SAR
50 ARS0.53586 SAR
100 ARS1.07172 SAR
250 ARS2.67930 SAR
500 ARS5.35860 SAR
1000 ARS10.71720 SAR
2000 ARS21.43440 SAR
5000 ARS53.58600 SAR
10000 ARS107.17200 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Argentine Peso
1 SAR93.30810 ARS
5 SAR466.54050 ARS
10 SAR933.08100 ARS
20 SAR1866.16200 ARS
50 SAR4665.40500 ARS
100 SAR9330.81000 ARS
250 SAR23327.02500 ARS
500 SAR46654.05000 ARS
1000 SAR93308.10000 ARS
2000 SAR186616.20000 ARS
5000 SAR466540.50000 ARS
10000 SAR933081.00000 ARS