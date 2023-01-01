ألف بيزو أرجنتيني إلى ريال سعودي

تحويل ARS إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٫٣١ sar

1.00000 ARS = 0.01031 SAR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / ريال سعودي
1 ARS0.01031 SAR
5 ARS0.05153 SAR
10 ARS0.10307 SAR
20 ARS0.20614 SAR
50 ARS0.51534 SAR
100 ARS1.03068 SAR
250 ARS2.57670 SAR
500 ARS5.15340 SAR
1000 ARS10.30680 SAR
2000 ARS20.61360 SAR
5000 ARS51.53400 SAR
10000 ARS103.06800 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Argentine Peso
1 SAR97.02320 ARS
5 SAR485.11600 ARS
10 SAR970.23200 ARS
20 SAR1940.46400 ARS
50 SAR4851.16000 ARS
100 SAR9702.32000 ARS
250 SAR24255.80000 ARS
500 SAR48511.60000 ARS
1000 SAR97023.20000 ARS
2000 SAR194046.40000 ARS
5000 SAR485116.00000 ARS
10000 SAR970232.00000 ARS