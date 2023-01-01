بيزو أرجنتيني إلى فرنك جيبوتي

تحويل ARS إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٥٠٩ djf

1.00000 ARS = 0.50874 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:25 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 DJF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Djiboutian Franc
1 ARS0.50874 DJF
5 ARS2.54371 DJF
10 ARS5.08743 DJF
20 ARS10.17486 DJF
50 ARS25.43715 DJF
100 ARS50.87430 DJF
250 ARS127.18575 DJF
500 ARS254.37150 DJF
1000 ARS508.74300 DJF
2000 ARS1017.48600 DJF
5000 ARS2543.71500 DJF
10000 ARS5087.43000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Argentine Peso
1 DJF1.96563 ARS
5 DJF9.82815 ARS
10 DJF19.65630 ARS
20 DJF39.31260 ARS
50 DJF98.28150 ARS
100 DJF196.56300 ARS
250 DJF491.40750 ARS
500 DJF982.81500 ARS
1000 DJF1965.63000 ARS
2000 DJF3931.26000 ARS
5000 DJF9828.15000 ARS
10000 DJF19656.30000 ARS