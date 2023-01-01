بيزو أرجنتيني إلى دولار بهامي

تحويل ARS إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٨٦ bsd

1.00000 ARS = 0.00286 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:25 UTC
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ARS إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.40171.434761.659330.9571518.2199
1GBP1.1584811.23175102.4061.662061.922211.1088421.1063
1USD0.940450.811853183.1391.349351.560550.9001517.1352
1INR0.0113120.009765010.01202810.016230.01877040.0108270.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار البهامي
1 ARS0.00286 BSD
5 ARS0.01429 BSD
10 ARS0.02857 BSD
20 ARS0.05715 BSD
50 ARS0.14287 BSD
100 ARS0.28573 BSD
250 ARS0.71433 BSD
500 ARS1.42866 BSD
1000 ARS2.85731 BSD
2000 ARS5.71462 BSD
5000 ARS14.28655 BSD
10000 ARS28.57310 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Argentine Peso
1 BSD349.98000 ARS
5 BSD1749.90000 ARS
10 BSD3499.80000 ARS
20 BSD6999.60000 ARS
50 BSD17499.00000 ARS
100 BSD34998.00000 ARS
250 BSD87495.00000 ARS
500 BSD174990.00000 ARS
1000 BSD349980.00000 ARS
2000 BSD699960.00000 ARS
5000 BSD1749900.00000 ARS
10000 BSD3499800.00000 ARS