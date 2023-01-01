بيزو أرجنتيني إلى ليو مولدوفي

تحويل ARS إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
51.46 mdl

1.00000 ARS = 0.05146 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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ARS إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38511.435021.659360.9572518.2229
1GBP1.1582811.23205102.3781.662221.922071.1087621.108
1USD0.940150.811655183.0961.349151.560060.917.1324
1INR0.01131410.009767680.012034310.0162360.01877420.01083080.206176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / مولدوفى Leu
1 ARS0.05146 MDL
5 ARS0.25729 MDL
10 ARS0.51457 MDL
20 ARS1.02914 MDL
50 ARS2.57286 MDL
100 ARS5.14572 MDL
250 ARS12.86430 MDL
500 ARS25.72860 MDL
1000 ARS51.45720 MDL
2000 ARS102.91440 MDL
5000 ARS257.28600 MDL
10000 ARS514.57200 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Argentine Peso
1 MDL19.43360 ARS
5 MDL97.16800 ARS
10 MDL194.33600 ARS
20 MDL388.67200 ARS
50 MDL971.68000 ARS
100 MDL1943.36000 ARS
250 MDL4858.40000 ARS
500 MDL9716.80000 ARS
1000 MDL19433.60000 ARS
2000 MDL38867.20000 ARS
5000 MDL97168.00000 ARS
10000 MDL194336.00000 ARS