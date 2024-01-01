Arjantin pesosundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile ARS → MDL çevirin

1.000 ars
20,37 mdl

1,000 ARS = 0,02037 MDL

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Arjantin pesosundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Moldova Leyi
1 ARS0,02037 MDL
5 ARS0,10184 MDL
10 ARS0,20368 MDL
20 ARS0,40736 MDL
50 ARS1,01841 MDL
100 ARS2,03681 MDL
250 ARS5,09203 MDL
500 ARS10,18405 MDL
1000 ARS20,36810 MDL
2000 ARS40,73620 MDL
5000 ARS101,84050 MDL
10000 ARS203,68100 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arjantin Pesosu
1 MDL49,09640 ARS
5 MDL245,48200 ARS
10 MDL490,96400 ARS
20 MDL981,92800 ARS
50 MDL2.454,82000 ARS
100 MDL4.909,64000 ARS
250 MDL12.274,10000 ARS
500 MDL24.548,20000 ARS
1000 MDL49.096,40000 ARS
2000 MDL98.192,80000 ARS
5000 MDL245.482,00000 ARS
10000 MDL490.964,00000 ARS