10 bin Moldova leyinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → ARS çevirin

10.000 mdl
528.718 ars

1,000L MDL = 52,87$ ARS

15:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → ARS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,871852,8718
Düşük51,220349,7672
Ortalama52,099951,1182
Değişim2.97%6.19%
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1 MDL → ARS istatistikleri

MDL → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,8718, en düşük 51,2203 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 52,0999 oldu. MDL → ARS kurundaki değişiklik 2.97 değerindeydi.

MDL → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 52,8718, en düşük 49,7672 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 51,1182 oldu. MDL → ARS kurundaki değişiklik 6.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1811,3851,53483,731,6791,337
1 GBP1,277123,2171,7681,959106,9192,1441,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13211,10860,4751,2130,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → CAD

MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arjantin Pesosu
1 MDL52,87180 ARS
5 MDL264,35900 ARS
10 MDL528,71800 ARS
20 MDL1.057,43600 ARS
50 MDL2.643,59000 ARS
100 MDL5.287,18000 ARS
250 MDL13.217,95000 ARS
500 MDL26.435,90000 ARS
1000 MDL52.871,80000 ARS
2000 MDL105.743,60000 ARS
5000 MDL264.359,00000 ARS
10000 MDL528.718,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Moldova Leyi
1 ARS0,01891 MDL
5 ARS0,09457 MDL
10 ARS0,18914 MDL
20 ARS0,37827 MDL
50 ARS0,94568 MDL
100 ARS1,89137 MDL
250 ARS4,72843 MDL
500 ARS9,45685 MDL
1000 ARS18,91370 MDL
2000 ARS37,82740 MDL
5000 ARS94,56850 MDL
10000 ARS189,13700 MDL