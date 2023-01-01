بيزو أرجنتيني إلى نيراس نيجيري

تحويل ARS إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٬٢٠٤٫٠١ ngn

1.00000 ARS = 2.20401 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:33 UTC
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ARS إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.39731.434971.659490.957218.223
1GBP1.1582811.23205102.3931.662161.922221.108721.1081
1USD0.940150.811655183.10751.34911.560180.917.1325
1INR0.01131260.009766330.012032610.01623320.01877310.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / النيرة النيجيرية
1 ARS2.20401 NGN
5 ARS11.02005 NGN
10 ARS22.04010 NGN
20 ARS44.08020 NGN
50 ARS110.20050 NGN
100 ARS220.40100 NGN
250 ARS551.00250 NGN
500 ARS1102.00500 NGN
1000 ARS2204.01000 NGN
2000 ARS4408.02000 NGN
5000 ARS11020.05000 NGN
10000 ARS22040.10000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Argentine Peso
1 NGN0.45372 ARS
5 NGN2.26859 ARS
10 NGN4.53719 ARS
20 NGN9.07438 ARS
50 NGN22.68595 ARS
100 NGN45.37190 ARS
250 NGN113.42975 ARS
500 NGN226.85950 ARS
1000 NGN453.71900 ARS
2000 NGN907.43800 ARS
5000 NGN2268.59500 ARS
10000 NGN4537.19000 ARS