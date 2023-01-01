بيزو أرجنتيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ARS إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
65.56 czk

1.00000 ARS = 0.06556 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:27 UTC
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ARS إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ARS0.06556 CZK
5 ARS0.32778 CZK
10 ARS0.65556 CZK
20 ARS1.31112 CZK
50 ARS3.27780 CZK
100 ARS6.55559 CZK
250 ARS16.38897 CZK
500 ARS32.77795 CZK
1000 ARS65.55590 CZK
2000 ARS131.11180 CZK
5000 ARS327.77950 CZK
10000 ARS655.55900 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Argentine Peso
1 CZK15.25410 ARS
5 CZK76.27050 ARS
10 CZK152.54100 ARS
20 CZK305.08200 ARS
50 CZK762.70500 ARS
100 CZK1525.41000 ARS
250 CZK3813.52500 ARS
500 CZK7627.05000 ARS
1000 CZK15254.10000 ARS
2000 CZK30508.20000 ARS
5000 CZK76270.50000 ARS
10000 CZK152541.00000 ARS