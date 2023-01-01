بيزو أرجنتيني إلى كرونة نروجية

تحويل ARS إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
30.89 nok

1.00000 ARS = 0.03089 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / كروني نرويجي
1 ARS0.03089 NOK
5 ARS0.15444 NOK
10 ARS0.30887 NOK
20 ARS0.61774 NOK
50 ARS1.54436 NOK
100 ARS3.08872 NOK
250 ARS7.72180 NOK
500 ARS15.44360 NOK
1000 ARS30.88720 NOK
2000 ARS61.77440 NOK
5000 ARS154.43600 NOK
10000 ARS308.87200 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Argentine Peso
1 NOK32.37590 ARS
5 NOK161.87950 ARS
10 NOK323.75900 ARS
20 NOK647.51800 ARS
50 NOK1618.79500 ARS
100 NOK3237.59000 ARS
250 NOK8093.97500 ARS
500 NOK16187.95000 ARS
1000 NOK32375.90000 ARS
2000 NOK64751.80000 ARS
5000 NOK161879.50000 ARS
10000 NOK323759.00000 ARS