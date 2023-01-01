بيزو أرجنتيني إلى شلن تنزاني

تحويل ARS إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
7157.55 tzs

1.00000 ARS = 7.15755 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Argentine Peso / الشلن التنزاني
1 ARS7.15755 TZS
5 ARS35.78775 TZS
10 ARS71.57550 TZS
20 ARS143.15100 TZS
50 ARS357.87750 TZS
100 ARS715.75500 TZS
250 ARS1789.38750 TZS
500 ARS3578.77500 TZS
1000 ARS7157.55000 TZS
2000 ARS14315.10000 TZS
5000 ARS35787.75000 TZS
10000 ARS71575.50000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Argentine Peso
1 TZS0.13971 ARS
5 TZS0.69856 ARS
10 TZS1.39713 ARS
20 TZS2.79426 ARS
50 TZS6.98565 ARS
100 TZS13.97130 ARS
250 TZS34.92825 ARS
500 TZS69.85650 ARS
1000 TZS139.71300 ARS
2000 TZS279.42600 ARS
5000 TZS698.56500 ARS
10000 TZS1397.13000 ARS