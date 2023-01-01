بيزو أرجنتيني إلى جنيه مصري

تحويل ARS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٨٨٫٢٩ egp

1.00000 ARS = 0.08829 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه مصري
1 ARS0.08829 EGP
5 ARS0.44145 EGP
10 ARS0.88291 EGP
20 ARS1.76582 EGP
50 ARS4.41454 EGP
100 ARS8.82908 EGP
250 ARS22.07270 EGP
500 ARS44.14540 EGP
1000 ARS88.29080 EGP
2000 ARS176.58160 EGP
5000 ARS441.45400 EGP
10000 ARS882.90800 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Argentine Peso
1 EGP11.32620 ARS
5 EGP56.63100 ARS
10 EGP113.26200 ARS
20 EGP226.52400 ARS
50 EGP566.31000 ARS
100 EGP1132.62000 ARS
250 EGP2831.55000 ARS
500 EGP5663.10000 ARS
1000 EGP11326.20000 ARS
2000 EGP22652.40000 ARS
5000 EGP56631.00000 ARS
10000 EGP113262.00000 ARS