10 آلاف بيزو أرجنتيني إلى جنيه مصري

تحويل ARS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10000 ars
849.12 egp

1.00000 ARS = 0.08491 EGP

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه مصري
1 ARS0.08491 EGP
5 ARS0.42456 EGP
10 ARS0.84912 EGP
20 ARS1.69825 EGP
50 ARS4.24561 EGP
100 ARS8.49123 EGP
250 ARS21.22808 EGP
500 ARS42.45615 EGP
1000 ARS84.91230 EGP
2000 ARS169.82460 EGP
5000 ARS424.56150 EGP
10000 ARS849.12300 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Argentine Peso
1 EGP11.77690 ARS
5 EGP58.88450 ARS
10 EGP117.76900 ARS
20 EGP235.53800 ARS
50 EGP588.84500 ARS
100 EGP1177.69000 ARS
250 EGP2944.22500 ARS
500 EGP5888.45000 ARS
1000 EGP11776.90000 ARS
2000 EGP23553.80000 ARS
5000 EGP58884.50000 ARS
10000 EGP117769.00000 ARS