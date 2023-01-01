بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

تحويل ARS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٥٧ chf

1.00000 ARS = 0.00257 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:27 UTC
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ARS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الفرنك السويسري
1 ARS0.00257 CHF
5 ARS0.01286 CHF
10 ARS0.02572 CHF
20 ARS0.05144 CHF
50 ARS0.12860 CHF
100 ARS0.25720 CHF
250 ARS0.64300 CHF
500 ARS1.28600 CHF
1000 ARS2.57200 CHF
2000 ARS5.14400 CHF
5000 ARS12.86000 CHF
10000 ARS25.72000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Argentine Peso
1 CHF388.80200 ARS
5 CHF1944.01000 ARS
10 CHF3888.02000 ARS
20 CHF7776.04000 ARS
50 CHF19440.10000 ARS
100 CHF38880.20000 ARS
250 CHF97200.50000 ARS
500 CHF194401.00000 ARS
1000 CHF388802.00000 ARS
2000 CHF777604.00000 ARS
5000 CHF1944010.00000 ARS
10000 CHF3888020.00000 ARS