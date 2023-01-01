بيزو أرجنتيني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل ARS إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٩٫٨٢ bob

1.00000 ARS = 0.01982 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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ARS إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Bolivian Boliviano
1 ARS0.01982 BOB
5 ARS0.09908 BOB
10 ARS0.19815 BOB
20 ARS0.39631 BOB
50 ARS0.99077 BOB
100 ARS1.98154 BOB
250 ARS4.95385 BOB
500 ARS9.90770 BOB
1000 ARS19.81540 BOB
2000 ARS39.63080 BOB
5000 ARS99.07700 BOB
10000 ARS198.15400 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Argentine Peso
1 BOB50.46580 ARS
5 BOB252.32900 ARS
10 BOB504.65800 ARS
20 BOB1009.31600 ARS
50 BOB2523.29000 ARS
100 BOB5046.58000 ARS
250 BOB12616.45000 ARS
500 BOB25232.90000 ARS
1000 BOB50465.80000 ARS
2000 BOB100931.60000 ARS
5000 BOB252329.00000 ARS
10000 BOB504658.00000 ARS