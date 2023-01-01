1 بيزو أرجنتيني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل ARS إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1 ars
0.02 bob

1.00000 ARS = 0.01904 BOB

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Bolivian Boliviano
1 ARS0.01904 BOB
5 ARS0.09522 BOB
10 ARS0.19043 BOB
20 ARS0.38087 BOB
50 ARS0.95217 BOB
100 ARS1.90434 BOB
250 ARS4.76085 BOB
500 ARS9.52170 BOB
1000 ARS19.04340 BOB
2000 ARS38.08680 BOB
5000 ARS95.21700 BOB
10000 ARS190.43400 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Argentine Peso
1 BOB52.51150 ARS
5 BOB262.55750 ARS
10 BOB525.11500 ARS
20 BOB1050.23000 ARS
50 BOB2625.57500 ARS
100 BOB5251.15000 ARS
250 BOB13127.87500 ARS
500 BOB26255.75000 ARS
1000 BOB52511.50000 ARS
2000 BOB105023.00000 ARS
5000 BOB262557.50000 ARS
10000 BOB525115.00000 ARS