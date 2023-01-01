1 Arjantin pesosundan Bolivya bolivyanosuna
Reel döviz kuru ile ARS → BOB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Arjantin Pesosu
|1 BOB
|50.47220 ARS
|5 BOB
|252.36100 ARS
|10 BOB
|504.72200 ARS
|20 BOB
|1009.44400 ARS
|50 BOB
|2523.61000 ARS
|100 BOB
|5047.22000 ARS
|250 BOB
|12618.05000 ARS
|500 BOB
|25236.10000 ARS
|1000 BOB
|50472.20000 ARS
|2000 BOB
|100944.40000 ARS
|5000 BOB
|252361.00000 ARS
|10000 BOB
|504722.00000 ARS