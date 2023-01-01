50 Arjantin pesosundan Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile ARS → BOB çevirin

50 ars
0.99 bob

1.00000 ARS = 0.01981 BOB

15:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ARS → BOB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 BOB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.0575587.92021.425791.64650.967718.6286
1GBP1.1553311.2219101.5841.647371.902381.1180221.5236
1USD0.945550.818398183.13571.34821.55690.91517.6149
1INR0.0113740.009844120.012028510.01621690.01872730.01100610.211881

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Bolivya Bolivyanosu
1 ARS0.01981 BOB
5 ARS0.09906 BOB
10 ARS0.19813 BOB
20 ARS0.39626 BOB
50 ARS0.99065 BOB
100 ARS1.98129 BOB
250 ARS4.95323 BOB
500 ARS9.90645 BOB
1000 ARS19.81290 BOB
2000 ARS39.62580 BOB
5000 ARS99.06450 BOB
10000 ARS198.12900 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Arjantin Pesosu
1 BOB50.47220 ARS
5 BOB252.36100 ARS
10 BOB504.72200 ARS
20 BOB1009.44400 ARS
50 BOB2523.61000 ARS
100 BOB5047.22000 ARS
250 BOB12618.05000 ARS
500 BOB25236.10000 ARS
1000 BOB50472.20000 ARS
2000 BOB100944.40000 ARS
5000 BOB252361.00000 ARS
10000 BOB504722.00000 ARS