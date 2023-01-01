100 بوليفيانو بوليفي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل BOB إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bob
٥٬٠٥٢٫٩٢ ars

1.00000 BOB = 50.52920 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077489.0981.465051.670390.954218.4015
1GBP1.1684311.2589104.1081.711851.951781.1149121.5014
1USD0.928150.794344182.69721.35981.550390.8856517.0795
1INR0.01122360.009605460.012092310.01644310.01874780.01070960.206531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Argentine Peso
1 BOB50.52920 ARS
5 BOB252.64600 ARS
10 BOB505.29200 ARS
20 BOB1010.58400 ARS
50 BOB2526.46000 ARS
100 BOB5052.92000 ARS
250 BOB12632.30000 ARS
500 BOB25264.60000 ARS
1000 BOB50529.20000 ARS
2000 BOB101058.40000 ARS
5000 BOB252646.00000 ARS
10000 BOB505292.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Bolivian Boliviano
1 ARS0.01979 BOB
5 ARS0.09895 BOB
10 ARS0.19790 BOB
20 ARS0.39581 BOB
50 ARS0.98952 BOB
100 ARS1.97905 BOB
250 ARS4.94762 BOB
500 ARS9.89525 BOB
1000 ARS19.79050 BOB
2000 ARS39.58100 BOB
5000 ARS98.95250 BOB
10000 ARS197.90500 BOB