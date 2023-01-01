بيزو أرجنتيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ARS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٩٧٫٦٦ cve

1.00000 ARS = 0.29766 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 3:25 UTC
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ARS إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

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ARS إلى CAD

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ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 ARS0.29766 CVE
5 ARS1.48830 CVE
10 ARS2.97660 CVE
20 ARS5.95320 CVE
50 ARS14.88300 CVE
100 ARS29.76600 CVE
250 ARS74.41500 CVE
500 ARS148.83000 CVE
1000 ARS297.66000 CVE
2000 ARS595.32000 CVE
5000 ARS1488.30000 CVE
10000 ARS2976.60000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Argentine Peso
1 CVE3.35954 ARS
5 CVE16.79770 ARS
10 CVE33.59540 ARS
20 CVE67.19080 ARS
50 CVE167.97700 ARS
100 CVE335.95400 ARS
250 CVE839.88500 ARS
500 CVE1679.77000 ARS
1000 CVE3359.54000 ARS
2000 CVE6719.08000 ARS
5000 CVE16797.70000 ARS
10000 CVE33595.40000 ARS