بيزو أرجنتيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ARS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٬٧٥٢ xof

1.00000 ARS = 1.75224 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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ARS إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41741.435141.659440.957218.2235
1GBP1.1583511.23205102.4111.662281.922071.1087721.1077
1USD0.94010.811655183.12251.34921.560060.899917.1322
1INR0.011310.009764570.012030410.01623150.01876820.01082620.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ARS1.75224 XOF
5 ARS8.76120 XOF
10 ARS17.52240 XOF
20 ARS35.04480 XOF
50 ARS87.61200 XOF
100 ARS175.22400 XOF
250 ARS438.06000 XOF
500 ARS876.12000 XOF
1000 ARS1752.24000 XOF
2000 ARS3504.48000 XOF
5000 ARS8761.20000 XOF
10000 ARS17522.40000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Argentine Peso
1 XOF0.57070 ARS
5 XOF2.85349 ARS
10 XOF5.70697 ARS
20 XOF11.41394 ARS
50 XOF28.53485 ARS
100 XOF57.06970 ARS
250 XOF142.67425 ARS
500 XOF285.34850 ARS
1000 XOF570.69700 ARS
2000 XOF1141.39400 ARS
5000 XOF2853.48500 ARS
10000 XOF5706.97000 ARS