10 بيزو أرجنتيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ARS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 ars
17 xof

1.00000 ARS = 1.67492 XOF

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ARS1.67492 XOF
5 ARS8.37460 XOF
10 ARS16.74920 XOF
20 ARS33.49840 XOF
50 ARS83.74600 XOF
100 ARS167.49200 XOF
250 ARS418.73000 XOF
500 ARS837.46000 XOF
1000 ARS1674.92000 XOF
2000 ARS3349.84000 XOF
5000 ARS8374.60000 XOF
10000 ARS16749.20000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Argentine Peso
1 XOF0.59705 ARS
5 XOF2.98523 ARS
10 XOF5.97045 ARS
20 XOF11.94090 ARS
50 XOF29.85225 ARS
100 XOF59.70450 ARS
250 XOF149.26125 ARS
500 XOF298.52250 ARS
1000 XOF597.04500 ARS
2000 XOF1194.09000 ARS
5000 XOF2985.22500 ARS
10000 XOF5970.45000 ARS