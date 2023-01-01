1 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل XOF إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٠٫٥٨ ars

1.00000 XOF = 0.57581 ARS

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873951.0848590.24431.484671.667080.9625518.7692
1 GBP1.1442311.2413103.2591.698781.907491.1013821.476
1 USD0.92180.805607183.1861.368551.536690.887317.3012
1 INR0.0110810.009684410.012021310.01645170.01847290.01066650.207982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Argentine Peso
1 XOF0.57581 ARS
5 XOF2.87903 ARS
10 XOF5.75806 ARS
20 XOF11.51612 ARS
50 XOF28.79030 ARS
100 XOF57.58060 ARS
250 XOF143.95150 ARS
500 XOF287.90300 ARS
1000 XOF575.80600 ARS
2000 XOF1151.61200 ARS
5000 XOF2879.03000 ARS
10000 XOF5758.06000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ARS1.73670 XOF
5 ARS8.68350 XOF
10 ARS17.36700 XOF
20 ARS34.73400 XOF
50 ARS86.83500 XOF
100 ARS173.67000 XOF
250 ARS434.17500 XOF
500 ARS868.35000 XOF
1000 ARS1736.70000 XOF
2000 ARS3473.40000 XOF
5000 ARS8683.50000 XOF
10000 ARS17367.00000 XOF