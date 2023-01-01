بيزو أرجنتيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل ARS إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٦٩٬٣٦١ vnd

1.00000 ARS = 69.36110 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
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50+ currencies in one account

ARS إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Vietnamese Dong
1 ARS69.36110 VND
5 ARS346.80550 VND
10 ARS693.61100 VND
20 ARS1387.22200 VND
50 ARS3468.05500 VND
100 ARS6936.11000 VND
250 ARS17340.27500 VND
500 ARS34680.55000 VND
1000 ARS69361.10000 VND
2000 ARS138722.20000 VND
5000 ARS346805.50000 VND
10000 ARS693611.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Argentine Peso
1 VND0.01442 ARS
5 VND0.07209 ARS
10 VND0.14417 ARS
20 VND0.28835 ARS
50 VND0.72086 ARS
100 VND1.44173 ARS
250 VND3.60432 ARS
500 VND7.20865 ARS
1000 VND14.41730 ARS
2000 VND28.83460 ARS
5000 VND72.08650 ARS
10000 VND144.17300 ARS