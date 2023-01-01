1 بيزو أرجنتيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل ARS إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1 ars
67 vnd

1.00000 ARS = 66.58330 VND

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Vietnamese Dong
1 ARS66.58330 VND
5 ARS332.91650 VND
10 ARS665.83300 VND
20 ARS1331.66600 VND
50 ARS3329.16500 VND
100 ARS6658.33000 VND
250 ARS16645.82500 VND
500 ARS33291.65000 VND
1000 ARS66583.30000 VND
2000 ARS133166.60000 VND
5000 ARS332916.50000 VND
10000 ARS665833.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Argentine Peso
1 VND0.01502 ARS
5 VND0.07509 ARS
10 VND0.15019 ARS
20 VND0.30038 ARS
50 VND0.75094 ARS
100 VND1.50188 ARS
250 VND3.75470 ARS
500 VND7.50940 ARS
1000 VND15.01880 ARS
2000 VND30.03760 ARS
5000 VND75.09400 ARS
10000 VND150.18800 ARS