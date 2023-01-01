بيزو أرجنتيني إلى أوقية موريتانية

تحويل ARS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٨٫٤٥ mru

1.00000 ARS = 0.10845 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:32 UTC
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ARS إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.39731.434971.659490.957218.223
1GBP1.1582811.23205102.3931.662161.922221.108721.1081
1USD0.940150.811655183.10751.34911.560180.917.1325
1INR0.01131260.009766330.012032610.01623320.01877310.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 ARS0.10845 MRU
5 ARS0.54224 MRU
10 ARS1.08449 MRU
20 ARS2.16898 MRU
50 ARS5.42245 MRU
100 ARS10.84490 MRU
250 ARS27.11225 MRU
500 ARS54.22450 MRU
1000 ARS108.44900 MRU
2000 ARS216.89800 MRU
5000 ARS542.24500 MRU
10000 ARS1084.49000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Argentine Peso
1 MRU9.22092 ARS
5 MRU46.10460 ARS
10 MRU92.20920 ARS
20 MRU184.41840 ARS
50 MRU461.04600 ARS
100 MRU922.09200 ARS
250 MRU2305.23000 ARS
500 MRU4610.46000 ARS
1000 MRU9220.92000 ARS
2000 MRU18441.84000 ARS
5000 MRU46104.60000 ARS
10000 MRU92209.20000 ARS