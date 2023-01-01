بيزو أرجنتيني إلى لاري جورجي

تحويل ARS إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٧٫٦٩ gel

1.00000 ARS = 0.00769 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:28 UTC
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ARS إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.33981.43491.659360.9572518.2219
1GBP1.1582111.23165102.3171.661931.92191.108721.1049
1USD0.94040.811919183.0731.349351.560430.9001517.1355
1INR0.01131990.009773560.012037610.01624290.01878380.01083570.20627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / لاري جورجي
1 ARS0.00769 GEL
5 ARS0.03843 GEL
10 ARS0.07686 GEL
20 ARS0.15372 GEL
50 ARS0.38429 GEL
100 ARS0.76858 GEL
250 ARS1.92145 GEL
500 ARS3.84291 GEL
1000 ARS7.68581 GEL
2000 ARS15.37162 GEL
5000 ARS38.42905 GEL
10000 ARS76.85810 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Argentine Peso
1 GEL130.11000 ARS
5 GEL650.55000 ARS
10 GEL1301.10000 ARS
20 GEL2602.20000 ARS
50 GEL6505.50000 ARS
100 GEL13011.00000 ARS
250 GEL32527.50000 ARS
500 GEL65055.00000 ARS
1000 GEL130110.00000 ARS
2000 GEL260220.00000 ARS
5000 GEL650550.00000 ARS
10000 GEL1301100.00000 ARS