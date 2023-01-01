ألف بيزو أرجنتيني إلى لاري جورجي

تحويل ARS إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٧٫٣٢ gel

1.00000 ARS = 0.00732 GEL

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / لاري جورجي
1 ARS0.00732 GEL
5 ARS0.03662 GEL
10 ARS0.07323 GEL
20 ARS0.14646 GEL
50 ARS0.36616 GEL
100 ARS0.73231 GEL
250 ARS1.83078 GEL
500 ARS3.66156 GEL
1000 ARS7.32312 GEL
2000 ARS14.64624 GEL
5000 ARS36.61560 GEL
10000 ARS73.23120 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Argentine Peso
1 GEL136.55400 ARS
5 GEL682.77000 ARS
10 GEL1365.54000 ARS
20 GEL2731.08000 ARS
50 GEL6827.70000 ARS
100 GEL13655.40000 ARS
250 GEL34138.50000 ARS
500 GEL68277.00000 ARS
1000 GEL136554.00000 ARS
2000 GEL273108.00000 ARS
5000 GEL682770.00000 ARS
10000 GEL1365540.00000 ARS