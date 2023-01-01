بيزو أرجنتيني إلى ريال برازيلي

تحويل ARS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٣٫٩٤ brl

1.00000 ARS = 0.01394 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الريال البرازيلي
1 ARS0.01394 BRL
5 ARS0.06972 BRL
10 ARS0.13944 BRL
20 ARS0.27888 BRL
50 ARS0.69721 BRL
100 ARS1.39442 BRL
250 ARS3.48605 BRL
500 ARS6.97210 BRL
1000 ARS13.94420 BRL
2000 ARS27.88840 BRL
5000 ARS69.72100 BRL
10000 ARS139.44200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Argentine Peso
1 BRL71.71430 ARS
5 BRL358.57150 ARS
10 BRL717.14300 ARS
20 BRL1434.28600 ARS
50 BRL3585.71500 ARS
100 BRL7171.43000 ARS
250 BRL17928.57500 ARS
500 BRL35857.15000 ARS
1000 BRL71714.30000 ARS
2000 BRL143428.60000 ARS
5000 BRL358571.50000 ARS
10000 BRL717143.00000 ARS