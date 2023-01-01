بيزو أرجنتيني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل ARS إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٬٣٥٢٫٩٦ kzt

1.00000 ARS = 1.35296 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:32 UTC
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ARS إلى KZT مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38511.435021.659360.9572518.2229
1GBP1.1582811.23205102.3781.662221.922071.1087621.108
1USD0.940150.811655183.0961.349151.560060.917.1324
1INR0.01131410.009767680.012034310.0162360.01877420.01083080.206176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / تنغي كازاخستاني
1 ARS1.35296 KZT
5 ARS6.76480 KZT
10 ARS13.52960 KZT
20 ARS27.05920 KZT
50 ARS67.64800 KZT
100 ARS135.29600 KZT
250 ARS338.24000 KZT
500 ARS676.48000 KZT
1000 ARS1352.96000 KZT
2000 ARS2705.92000 KZT
5000 ARS6764.80000 KZT
10000 ARS13529.60000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Argentine Peso
1 KZT0.73912 ARS
5 KZT3.69559 ARS
10 KZT7.39118 ARS
20 KZT14.78236 ARS
50 KZT36.95590 ARS
100 KZT73.91180 ARS
250 KZT184.77950 ARS
500 KZT369.55900 ARS
1000 KZT739.11800 ARS
2000 KZT1478.23600 ARS
5000 KZT3695.59000 ARS
10000 KZT7391.18000 ARS