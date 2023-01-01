بيزو أرجنتيني إلى دولار جامايكي

تحويل ARS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٤٤٢٫٣٣ jmd

1.00000 ARS = 0.44233 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.35571.434861.659050.9572518.2232
1GBP1.1583511.2319102.3511.662141.921841.1088321.1097
1USD0.940350.811754183.0841.349251.560060.900117.1359
1INR0.01131790.009770280.01203610.01623960.01877690.01083360.206248

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار جامايكي
1 ARS0.44233 JMD
5 ARS2.21163 JMD
10 ARS4.42325 JMD
20 ARS8.84650 JMD
50 ARS22.11625 JMD
100 ARS44.23250 JMD
250 ARS110.58125 JMD
500 ARS221.16250 JMD
1000 ARS442.32500 JMD
2000 ARS884.65000 JMD
5000 ARS2211.62500 JMD
10000 ARS4423.25000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Argentine Peso
1 JMD2.26078 ARS
5 JMD11.30390 ARS
10 JMD22.60780 ARS
20 JMD45.21560 ARS
50 JMD113.03900 ARS
100 JMD226.07800 ARS
250 JMD565.19500 ARS
500 JMD1130.39000 ARS
1000 JMD2260.78000 ARS
2000 JMD4521.56000 ARS
5000 JMD11303.90000 ARS
10000 JMD22607.80000 ARS