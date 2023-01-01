20 بيزو أرجنتيني إلى دولار جامايكي

تحويل ARS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ars
٨٫٥٥ jmd

1.00000 ARS = 0.42749 JMD

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار جامايكي
1 ARS0.42749 JMD
5 ARS2.13744 JMD
10 ARS4.27488 JMD
20 ARS8.54976 JMD
50 ARS21.37440 JMD
100 ARS42.74880 JMD
250 ARS106.87200 JMD
500 ARS213.74400 JMD
1000 ARS427.48800 JMD
2000 ARS854.97600 JMD
5000 ARS2137.44000 JMD
10000 ARS4274.88000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Argentine Peso
1 JMD2.33925 ARS
5 JMD11.69625 ARS
10 JMD23.39250 ARS
20 JMD46.78500 ARS
50 JMD116.96250 ARS
100 JMD233.92500 ARS
250 JMD584.81250 ARS
500 JMD1169.62500 ARS
1000 JMD2339.25000 ARS
2000 JMD4678.50000 ARS
5000 JMD11696.25000 ARS
10000 JMD23392.50000 ARS