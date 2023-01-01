بيزو أرجنتيني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل ARS إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٣١ shp

1.00000 ARS = 0.00231 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ARS إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.41061.435021.659230.9571518.2228
1GBP1.1582811.23205102.4081.662221.921921.1086521.1079
1USD0.940150.811655183.121.349151.559940.899917.1323
1INR0.01131090.009764860.012030810.01623140.01876730.01082650.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه سانت هيلانة
1 ARS0.00231 SHP
5 ARS0.01154 SHP
10 ARS0.02308 SHP
20 ARS0.04616 SHP
50 ARS0.11540 SHP
100 ARS0.23080 SHP
250 ARS0.57700 SHP
500 ARS1.15400 SHP
1000 ARS2.30800 SHP
2000 ARS4.61600 SHP
5000 ARS11.54000 SHP
10000 ARS23.08000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Argentine Peso
1 SHP433.27500 ARS
5 SHP2166.37500 ARS
10 SHP4332.75000 ARS
20 SHP8665.50000 ARS
50 SHP21663.75000 ARS
100 SHP43327.50000 ARS
250 SHP108318.75000 ARS
500 SHP216637.50000 ARS
1000 SHP433275.00000 ARS
2000 SHP866550.00000 ARS
5000 SHP2166375.00000 ARS
10000 SHP4332750.00000 ARS