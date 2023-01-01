بيزو أرجنتيني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل ARS إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
34796.60 uzs

1.00000 ARS = 34.79660 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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ARS إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Uzbekistan Som
1 ARS34.79660 UZS
5 ARS173.98300 UZS
10 ARS347.96600 UZS
20 ARS695.93200 UZS
50 ARS1739.83000 UZS
100 ARS3479.66000 UZS
250 ARS8699.15000 UZS
500 ARS17398.30000 UZS
1000 ARS34796.60000 UZS
2000 ARS69593.20000 UZS
5000 ARS173983.00000 UZS
10000 ARS347966.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Argentine Peso
1 UZS0.02874 ARS
5 UZS0.14369 ARS
10 UZS0.28739 ARS
20 UZS0.57477 ARS
50 UZS1.43693 ARS
100 UZS2.87385 ARS
250 UZS7.18463 ARS
500 UZS14.36925 ARS
1000 UZS28.73850 ARS
2000 UZS57.47700 ARS
5000 UZS143.69250 ARS
10000 UZS287.38500 ARS