Arjantin pesosundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile ARS → UZS çevirin

1.000 ars
14.610,20 uzs

1,000 ARS = 14,61 UZS

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

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Arjantin pesosundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Özbekistan Somu
1 ARS14,61020 UZS
5 ARS73,05100 UZS
10 ARS146,10200 UZS
20 ARS292,20400 UZS
50 ARS730,51000 UZS
100 ARS1.461,02000 UZS
250 ARS3.652,55000 UZS
500 ARS7.305,10000 UZS
1000 ARS14.610,20000 UZS
2000 ARS29.220,40000 UZS
5000 ARS73.051,00000 UZS
10000 ARS146.102,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Arjantin Pesosu
1 UZS0,06845 ARS
5 UZS0,34223 ARS
10 UZS0,68445 ARS
20 UZS1,36891 ARS
50 UZS3,42227 ARS
100 UZS6,84454 ARS
250 UZS17,11135 ARS
500 UZS34,22270 ARS
1000 UZS68,44540 ARS
2000 UZS136,89080 ARS
5000 UZS342,22700 ARS
10000 UZS684,45400 ARS