10 bin Arjantin pesosundan Özbekistan somuna
Reel döviz kuru ile ARS → UZS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Özbekistan Somu
|1 ARS
|34.78350 UZS
|5 ARS
|173.91750 UZS
|10 ARS
|347.83500 UZS
|20 ARS
|695.67000 UZS
|50 ARS
|1739.17500 UZS
|100 ARS
|3478.35000 UZS
|250 ARS
|8695.87500 UZS
|500 ARS
|17391.75000 UZS
|1000 ARS
|34783.50000 UZS
|2000 ARS
|69567.00000 UZS
|5000 ARS
|173917.50000 UZS
|10000 ARS
|347835.00000 UZS