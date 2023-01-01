100 بيزو أرجنتيني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل ARS إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ars
٣٬٣٨١٫٨٤ uzs

1.00000 ARS = 33.81840 UZS

Mid-market exchange rate at 21:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine pesos

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / Uzbekistan Som
1 ARS33.81840 UZS
5 ARS169.09200 UZS
10 ARS338.18400 UZS
20 ARS676.36800 UZS
50 ARS1690.92000 UZS
100 ARS3381.84000 UZS
250 ARS8454.60000 UZS
500 ARS16909.20000 UZS
1000 ARS33818.40000 UZS
2000 ARS67636.80000 UZS
5000 ARS169092.00000 UZS
10000 ARS338184.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Argentine Peso
1 UZS0.02957 ARS
5 UZS0.14785 ARS
10 UZS0.29570 ARS
20 UZS0.59139 ARS
50 UZS1.47849 ARS
100 UZS2.95697 ARS
250 UZS7.39243 ARS
500 UZS14.78485 ARS
1000 UZS29.56970 ARS
2000 UZS59.13940 ARS
5000 UZS147.84850 ARS
10000 UZS295.69700 ARS