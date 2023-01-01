بيزو أرجنتيني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل ARS إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.31 fkp

1.00000 ARS = 0.00231 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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ARS إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.33981.43491.659360.9572518.2219
1GBP1.1582111.23165102.3171.661931.92191.108721.1049
1USD0.94040.811919183.0731.349351.560430.9001517.1355
1INR0.01131990.009773560.012037610.01624290.01878380.01083570.20627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه جزر فوكلاند
1 ARS0.00231 FKP
5 ARS0.01156 FKP
10 ARS0.02313 FKP
20 ARS0.04625 FKP
50 ARS0.11563 FKP
100 ARS0.23127 FKP
250 ARS0.57817 FKP
500 ARS1.15634 FKP
1000 ARS2.31267 FKP
2000 ARS4.62534 FKP
5000 ARS11.56335 FKP
10000 ARS23.12670 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Argentine Peso
1 FKP432.40000 ARS
5 FKP2162.00000 ARS
10 FKP4324.00000 ARS
20 FKP8648.00000 ARS
50 FKP21620.00000 ARS
100 FKP43240.00000 ARS
250 FKP108100.00000 ARS
500 FKP216200.00000 ARS
1000 FKP432400.00000 ARS
2000 FKP864800.00000 ARS
5000 FKP2162000.00000 ARS
10000 FKP4324000.00000 ARS