ريال كمبوديا (KHR)

اسم العملة

ريال كمبوديا

رمز العملة

سعر الصرف KHR

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
من KHR0.000240.000330.000380.000230.001770.005570.020170.00020
إلى KHR4112.000003051.800002646.890004377.64000564.22300179.4410049.587005068.25000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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