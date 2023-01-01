ريال كمبوديا (KHR)
اسم العملة
ريال كمبوديا
رمز العملة
៛
سعر الصرف KHR
|USD
|CAD
|AUD
|EUR
|CNY
|CZK
|INR
|GBP
|من KHR
|0.00024
|0.00033
|0.00038
|0.00023
|0.00177
|0.00557
|0.02017
|0.00020
|إلى KHR
|4112.00000
|3051.80000
|2646.89000
|4377.64000
|564.22300
|179.44100
|49.58700
|5068.25000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.