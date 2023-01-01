ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

تحويل KHR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٫٠٥ pln

1.00000 KHR = 0.00105 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:23 UTC
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KHR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0666588.67541.436241.659770.9641518.3085
1GBP1.1535411.23045102.2931.65681.914651.1121821.1201
1USD0.937550.812711183.13451.34651.556060.903917.1645
1INR0.01127710.009775850.012028710.01619660.01871730.01087270.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الزلوتي البولندي
1 KHR0.00105 PLN
5 KHR0.00526 PLN
10 KHR0.01051 PLN
20 KHR0.02103 PLN
50 KHR0.05257 PLN
100 KHR0.10515 PLN
250 KHR0.26287 PLN
500 KHR0.52574 PLN
1000 KHR1.05148 PLN
2000 KHR2.10296 PLN
5000 KHR5.25740 PLN
10000 KHR10.51480 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ريال كمبوديا
1 PLN951.03800 KHR
5 PLN4755.19000 KHR
10 PLN9510.38000 KHR
20 PLN19020.76000 KHR
50 PLN47551.90000 KHR
100 PLN95103.80000 KHR
250 PLN237759.50000 KHR
500 PLN475519.00000 KHR
1000 PLN951038.00000 KHR
2000 PLN1902076.00000 KHR
5000 PLN4755190.00000 KHR
10000 PLN9510380.00000 KHR