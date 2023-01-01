10 ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

تحويل KHR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠٫٠١ pln

1.00000 KHR = 0.00102 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 07:09
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KHR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37241.585540.945357.317323.275583.16250.822774
1CAD0.72865111.15530.6888365.3317516.959960.59640.599515
1AUD0.63070.86557310.5962374.6150214.679952.45060.518924
1EUR1.05781.451721.6771817.7402424.62187.96930.8703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الزلوتي البولندي
1 KHR0.00102 PLN
5 KHR0.00509 PLN
10 KHR0.01018 PLN
20 KHR0.02037 PLN
50 KHR0.05092 PLN
100 KHR0.10184 PLN
250 KHR0.25460 PLN
500 KHR0.50921 PLN
1000 KHR1.01842 PLN
2000 KHR2.03684 PLN
5000 KHR5.09210 PLN
10000 KHR10.18420 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ريال كمبوديا
1 PLN981.91700 KHR
5 PLN4909.58500 KHR
10 PLN9819.17000 KHR
20 PLN19638.34000 KHR
50 PLN49095.85000 KHR
100 PLN98191.70000 KHR
250 PLN245479.25000 KHR
500 PLN490958.50000 KHR
1000 PLN981917.00000 KHR
2000 PLN1963834.00000 KHR
5000 PLN4909585.00000 KHR
10000 PLN9819170.00000 KHR