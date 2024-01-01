Kamboçya rielinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile KHR → PLN çevirin

1.000 khr
0,99 pln

1.00000 KHR = 0.00099 PLN

08:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539410.931657.193623.699883.02840.796844
1 CAD0.73901611.137650.6885145.3161917.514861.35930.588881
1 AUD0.64960.87900610.6052084.6729615.395453.93520.51763
1 EUR1.073351.45241.6523217.7212525.438589.11850.85528

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Kamboçya rielinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Polonya Zlotisi
1 KHR0.00099 PLN
5 KHR0.00496 PLN
10 KHR0.00992 PLN
20 KHR0.01984 PLN
50 KHR0.04960 PLN
100 KHR0.09919 PLN
250 KHR0.24798 PLN
500 KHR0.49596 PLN
1000 KHR0.99192 PLN
2000 KHR1.98383 PLN
5000 KHR4.95958 PLN
10000 KHR9.91917 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kamboçya Rieli
1 PLN1008.15000 KHR
5 PLN5040.75000 KHR
10 PLN10081.50000 KHR
20 PLN20163.00000 KHR
50 PLN50407.50000 KHR
100 PLN100815.00000 KHR
250 PLN252037.50000 KHR
500 PLN504075.00000 KHR
1000 PLN1008150.00000 KHR
2000 PLN2016300.00000 KHR
5000 PLN5040750.00000 KHR
10000 PLN10081500.00000 KHR